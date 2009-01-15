Газпром говорит, что Украина не пускает газ в Европу

Украина по-прежнему отказывается обеспечить транзит российского газа в Европу, заявляет "Газпром".

"Сегодня в 2 часа в Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины» была направлена очередная заявка на транзит 99,2 млн. куб. м газа в сутки с 10.00 через ГИС «Суджа». Из них 13,9 млн. куб. м предназначены потребителям Молдавии, 63,1 млн. куб. м через ГИС «Орловка» в балканском направлении и 22,2 млн. куб. м через ГИС «Ужгород» потребителям Словакии", - говорится в сообщении управления информации "Газпрома", переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что в ответ был снова получен отказ в осуществлении транзита под предлогом отсутствия Технического соглашения об условиях сдачи-приемки газа на приграничных ГИС в 2009 году, хотя отсутствие в настоящее время Технического соглашения при наличии действующего с 2003 по 2013 годы контракта на транзит, не является основанием для прекращения транзита по территории Украины.

При этом на практике Техническое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» подписывалось в конце года, а в 2007 году вообще не было подписано, что не стало препятствием ни для транзита газа в Европу, ни для его поставок потребителям Украины, говорится в сообщении.

“В сложившейся кризисной ситуации отсутствие тех или иных необязательных технических документов, не являющихся частью контракта, не может быть поводом для отказа в транзите”, в связи с чем ОАО «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» незамедлительно исполнить свои контрактные обязательства и принять российский газ в ГТС Украины для его транзита европейским потребителям. "Запорный кран на экспортном магистральном газопроводе на украинской территории после ГИС «Суджа» по-прежнему закрыт", подчеркивают в "Газпроме".

С российской стороны на входе в ГТС Украины через ГИС «Суджа» краны открыты третьи сутки, давление рабочее, что позволяет в любой момент обеспечить поставку газа для потребителей в Европе.