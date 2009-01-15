Доллар и евро на межбанке пошли вниз
11:12, 15 января 2009Общество
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Торги открылись снижением котировок
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,5300/8,7600, цены на российскую валюту упали – 0,2620/0,2700, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2200/11,5530. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,3170/1,3172 (среду - 1,3314/1,3316).
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