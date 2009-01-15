В Чернигове украли банкомат: воры подъехали на санках

10:39, 15 января 2009
Общество
6969

В Чернигове из помещения административного здания нефтебазы неизвестные злоумышленники похитили банкомат.

Как сообщили УНИАН в городском отделе милиции, на момент исчезновения в банкомате оставалось более 37 тыс. грн.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место преступления, обнаружила разбитое стекло в двери здания, через которое злоумышленники открыли засов. Банкомат стоял при входе в помещение и не был прикреплен к полу.

Во время тщательного осмотра прилегающей территории оперативники увидели следы саней, которые вели к пустырю в районе одной из соседних улиц. В поле, возле площадки, где коммунальщики выгружают собранный в городе снег, находился поврежденный банкомат. Специалисты банка констатировали отсутствие в аппарате одной из кассет (как выяснилось впоследствии, валютной).

По одной из версий следствия, злоумышленники выбрали как раз тот момент, когда охрана начала обход территории и покинула здание. Они разбили стекло, проникли сквозь дверь и вынесли 450-килограммовый банкомат. Погрузили его на сани и спустились с горы на пустырь.

Вероятно, воры надеялись разбогатеть валютой, поэтому и не стали открывать отсек для гривен, а может просто все перепутали. Поэтому все деньги, которые были в банкомате, так и остались в нем до прихода милиции.

Следственно-оперативная группа передала поврежденный банкомат законным владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УКУ "Преднамеренное уничтожение или порча чужого имущества". Следствие по делу продолжается.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter