В Чернигове украли банкомат: воры подъехали на санках

В Чернигове из помещения административного здания нефтебазы неизвестные злоумышленники похитили банкомат.

Как сообщили УНИАН в городском отделе милиции, на момент исчезновения в банкомате оставалось более 37 тыс. грн.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место преступления, обнаружила разбитое стекло в двери здания, через которое злоумышленники открыли засов. Банкомат стоял при входе в помещение и не был прикреплен к полу.

Во время тщательного осмотра прилегающей территории оперативники увидели следы саней, которые вели к пустырю в районе одной из соседних улиц. В поле, возле площадки, где коммунальщики выгружают собранный в городе снег, находился поврежденный банкомат. Специалисты банка констатировали отсутствие в аппарате одной из кассет (как выяснилось впоследствии, валютной).

По одной из версий следствия, злоумышленники выбрали как раз тот момент, когда охрана начала обход территории и покинула здание. Они разбили стекло, проникли сквозь дверь и вынесли 450-килограммовый банкомат. Погрузили его на сани и спустились с горы на пустырь.

Вероятно, воры надеялись разбогатеть валютой, поэтому и не стали открывать отсек для гривен, а может просто все перепутали. Поэтому все деньги, которые были в банкомате, так и остались в нем до прихода милиции.

Следственно-оперативная группа передала поврежденный банкомат законным владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УКУ "Преднамеренное уничтожение или порча чужого имущества". Следствие по делу продолжается.