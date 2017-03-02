Наркотики из Европы по почте: в Одессе перекрыли канал поставок экстази

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, канал контрабандных поставок из одной из европейских стран спецслужба ликвидировала в Одессе.

Отмечается, что оперативники установили, как трое местных жителей почте получают экстази из-за рубежа, используя курьерские возможности одного из национальных операторов почтовой связи.

Читайте такжеВ Днепропетровской области на продаже наркотиков попался полицейский

Как уточнили в управлении, одного из злоумышленников сотрудники спецслужбы задержали на месте преступления на этой неделе в почтовом отделении во время получения пакета из 52 таблетками экстази. В этот же день были задержаны двое соучастников, причастных к функционированию канала поступления наркотических и психотропных средств.

Во время проведения обысков в квартирах задержанных правоохранители обнаружили большое количество амфетамина, MDMA (экстази) и пакетов с марихуаной. Открыто уголовное производство. Продолжается расследование.