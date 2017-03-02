Полиция спасла от суицида еще двух подростков, у администраторов "групп смерти" проведены обыски

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины, оперативники киберполиции при процессуальном руководстве прокуратуры провели обыски у нескольких выявленных администраторов Интернет-ловушек «синий кит». Полицейские установили около 200 профилей детей в социальных сетях, которые входили в так называемые «группы смерти».

В результате обысков обнаружена важная информация, которая существенно поможет в расследовании, а затем – и в более эффективном противодействии этой проблеме. С обнаруженной информацией работают правоохранители.

«В то же время только за последние сутки полиция оперативно нашла двух подростков, которые покинули место постоянного проживания и были участниками Интернет-ловушки «синий кит». В Харькове мальчик ушел из дома, оставив записку тревожного содержания. В результате поисков полицейским удалось найти ребенка и вернуть родителям. В Тернополе правоохранители нашли девушку, которая накануне также оставила записку тревожного содержания и исчезла с места проживания», – сообщили в полиции.

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Как отмечают правоохранители, сейчас с ними и их родителями работают полицейские из подразделений ювенальной превенции и специалисты-психологи.

Учитывая актуальность проблематики, сейчас состоится совещание при участии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, а также Национальной полиции Украины, Минобразования, Минсоцполитики и Минздрава. На ней будет обсуждена проблема противодействия суицидам, в том числе и в детской среде.

«Полиция включилась в работу над этой проблемой очень активно. Мы делаем все от нас зависящее, сотрудничая со всеми заинтересованными органами власти. Однако наиболее действенный способ профилактики – это внимание родителей к своему ребенку», – подчеркнул Сергей Князев.

Ранее полиция сообщала, что правоохранители фиксируют появление новых смертельных интернет-"флеш-мобов" среди подростков.