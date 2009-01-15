Путин: вклад Газпрома в бюджет важен, но не критичен

Доходы "Газпрома", который с начала "газового кризиса”, по оценке российских властей, потерял более $1,2 миллиарда из-за невозможности поставлять газ через Украину в Европу, не играют критичной роли для бюджета, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Что касается его вклада в налоговую копилку, то он тоже немаленький, но и не такой большой, как могло Вам показаться на первый взгляд. "Нефтянка" дает около 40% доходов в бюджет, а "Газпром" - где-то 5-6%", - сказал Путин в интервью немецкому каналу ARD.

Однако, по его словам, на "Газпроме" лежит большая социальная нагрузка: фактическое субсидирование экономики за счет продажи газа внутренним потребителям по более низкой цене и газификация российских регионов. В частности, "Газпром" планировал в 2009 году отдать на газификацию российских регионов 18,5 миллиарда рублей.

Накануне вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил, что убытки российского газового монополиста исчисляются 1,2 миллиарда долларов. Идет эскалация ущерба, связанная, кроме того, и с вынужденным закрытием скважин в регионах добычи в условиях прохождения зимнего максимума - а это температура ниже 30, а в некоторых местах и ниже 40 градусов, отметил Сечин.

Эти деньги "Газпром" рассчитывает взыскать с Украины, которую обвиняет в срыве транзита газа европейским потребителям.

РИА “Новости”