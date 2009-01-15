Киевэнерго подала два судебных иска к КГГА

АК "Киевэнерго" подала два судебных иска к Киевской городской государственной администрации относительно взыскания за предоставленные жилищно-эксплуатационным организациям столицы Киева услуги теплообеспечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», исковые заявления на общую сумму 305,3 млн. грн. поданы в Хозяйственный суд Киева. Сумма долга образовалась с 2000 года за счет разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию и фактической ее себестоимостью для жилищных организаций и других потребителей.

Согласно первому иску, "Киевэнерго" требует взыскать 223,2 млн. грн. долга за 2000-2004 гг., по второму - 82 млн. грн. за 2005 год.

Общий долг КГГА перед АК "Киевэнерго" составляет 976 519 608,22 грн. без НДС, в том числе 516 млн. грн. задолженности, возникшей в 2008 году.

Компания намерена подать также другие иски по взысканию полного объема задолженности КГГА перед АК "Киевэнерго".

"С 14 ноября прошлого года на счета АК "Киевэнерго" не поступило ни одной копейки от КГГА из компенсации разницы в тарифах за тепло. Мы постоянно призывали местную власть принять безотлагательные меры, предлагали разнообразные варианты уплаты долга, обращались с официальными письмами, вели долговременные переговоры, выдвигали претензию. В ответ получали лишь обещания. Поэтому обращение в суд на КГГА является логичным. Если нет желающих принимать решение об изменении тарифа до экономически обоснованного или нести ответственность за существенный долг КГГА за тепло, надеюсь, суд вынудит местную власть выполнять свои обязанности", - заявил председатель правления АК "Киевэнерго" Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

Ввиду того, что Киевской горгосадминистрацией установлены тарифы на тепловую энергию для ”Киевэнерго” ниже экономически обоснованного уровня, компания имеет законные основания требовать компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины “О теплоснабжении” тарифы на тепловую энергию должны обеспечивать возмещение всех экономически обоснованных расходов на производство, транспортировку и снабжение тепловой энергии. В случае, если временно тариф на тепловую энергию установлен ниже ее себестоимости с учетом предельного уровня рентабельности, то орган, которым установлен этот тариф, должен предусмотреть механизмы компенсации этой разницы в порядке, установленном законодательством.

"Исковое заявление в суд – результат бездеятельности КГГА по выполнению законных требований по компенсации разницы в тарифах. Законодательством такое поведение расценивается как нанесение материальных убытков юридическому лицу, что мы и докажем в суде", - добавил Е.СОКОЛОВСКИЙ.

Как говорится в сообщении, «Киевэнерго» неоднократно отмечала, что технически в состоянии обеспечить своих потребителей теплом согласно нормам и погодным условиям, но невыплата компенсации КГГА за тарифы на тепло, ниже их себестоимости, создала многомиллионный долг компании в расчетах за газ. Таким образом, потребители «Киевэнерго» – ЖЭО и другие жилищные организации, предоставляющие тепло киевлянам, не получают достаточный уровень теплоносителя. В частности, температура во многих киевских учебных заведениях снизилась до недопустимого уровня.

В декабре АК "Киевэнерго" выдвинула официальную претензию КГГА относительно уплаты компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию в размере 976 519 608,22 грн. без НДС. Компания предупредила, что в случае неуплаты долга будет вынуждена обратиться в суд для защиты своих законных прав и интересов. К исковому заявлению компания предоставила документы, которые обосновывают сумму долга, а именно: расчет объема задолженности прошлых лет из разницы в тарифах на тепловую энергию, копии расчетов фактической себестоимости тепловой энергии АК "Киевэнерго" для жилищных организаций, копии справок о полезном отпуске тепловой энергии и др.