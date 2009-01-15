Путин: цена на газ неизбежно упадет

Премьер РФ Владимир Путин отверг обвинения, что увеличение объемов поставок российского газа в Европу даст Москве возможность диктовать европейским потребителям цены.

"Мы не навязываем никаких цен. Мало кто знает из европейских граждан, в том числе и граждан ФРГ, что эти цены складываются и зависят напрямую от рыночных цен на нефть и нефтепродукты. От нас эти цены никак не зависят. Высокая цена на нефть - высокая цена на газ. Цены на нефть и нефтепродукты падают - падают и цены на газ", - сказал российский премьер в интервью немецкому телеканалу ARD.

Цена на газ меняется вслед за ценой на нефть с полугодовой задержкой. Цена на нефть упала почти в три раза - до $50 за баррель - в конце прошлого года.

"Она неизбежно упадет в течение этого года в связи с тем, что в конце предыдущего цены на нефть упали. Поэтому если на кого-то и надо злиться - то на нефтяных спекулянтов, которые торгуют не реальным продуктом, а бумажками. Но это не наше порождение - это то, что было сделано в других регионах мира, а совсем не на московских биржах", - сказал Путин.

РИА “Новости”