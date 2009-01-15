Отказ от "Северного потока" сделает газ для Европы дороже

Отказ Европы реализовывать проект "Северный поток" (Nord Stream) - строительство трубопровода по дну Балтийского моря в Германию - приведет к повышению стоимости газа для потребителей, поскольку в этом случае Россия будет вынуждена продавать газ на другие рынки и, соответственно, использовать альтернативные, более дорогие каналы транспортировки, в частности, сжижение, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Газовый" спор между Россией и Украиной по поводу условий транзита газа в Европу заставил Москву говорить о необходимости ускорить реализацию этого проекта, однако против него выступают скандинавские и балтийские страны, которые опасаются экологических последствий. Кроме того, проект вызывает критику в самой ФРГ. Критики проекта боятся, что его реализация сделает зависимость Европы от российского газа еще более серьезной.

"Газ в Европе, конечно же, будет. Его будет меньше, и он будет дороже", - сказал премьер-министр РФ в интервью Первому телеканалу германского телевидения ARD, отвечая на вопрос, что будет, если "Северный поток" не будет реализован. И объяснил более высокую стоимость газа для Европы без "Северного потока" рядом обстоятельств.

"Мы будем вынуждены транспортировать свой ресурс на рынки других регионов мира - в Соединенные Штаты, на Восток. Это значит, что мы будем больше уделять внимание такому способу доставки газа потребителям, как сжижение, а это очень дорогой процесс", - сказал премьер.

Кроме того, считает он, транзитные страны будут создавать постоянно проблемы с тем, чтобы повышать стоимость прокачки через их территории, с тем, чтобы получить газ подешевле себе, а значит, другие потребители будут получать его дороже.

РИА “Новости”