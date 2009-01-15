Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

В диапазоне 37,3-45,1 доллар за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 14 января на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,08 (+0,25) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,28 (-0,50) долл./барр.

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