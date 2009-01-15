Польша не намерена обращаться с иском к Украине из-за непоступления российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции в городе Висла.

Он отметил, что подавляющее большинство польских металлургических предприятий работают на угле, и только два крупных предприятия используют в своей работе газ.

Таким образом, по словам Л.КАЧИНЬСКОГО, на сегодняшний день тех объемов газа, которые были поставлены Польше через Беларусь, вместо Украины, в общем достаточно, и, как подчеркнул Президент Польши, он не видит необходимости выступать с какими-то требованиями к Украине.

Л.КАЧИНЬСКИЙ добавил, что он также не видит вины украинской стороны в непоступлении российского газа в Европу.