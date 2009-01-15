Тимошенко: европейские эксперты видели, что Украина газ не отбирала

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что европейские эксперты подтверждают отсутствие фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ.

«Европейские эксперты проанализировали поставку газа с самого первого дня и подтвердили, что Украина не взяла несанкционированно газа для внутренних потребностей. Весь газ был использован в качестве технического газа для дальнейшей прокачки. Это еще раз подтверждает, что Украина занимает честную и логичную позицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что украинская сторона с первого дня конфликта заняла конструктивную позицию в переговорах с Россией и готова их продолжать на основе меморандума, подписанного 2 октября 2008 года премьер-министрами Украины и России.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что европейские эксперты подтвердили факт технической невозможности прокачки газа через те станции, которые были определены Россией.

В частности, она назвала станцию «Орловка», через которую, в соответствии с заявлениями российской стороны, должно было быть транспортировано 76 млн. кубометров газа в сутки.

«Уже сегодня есть подтверждение европейских экспертов, которые сказали, что транспортировка через этот пункт невозможна», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.