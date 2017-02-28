В Хмельницком суд отменил повышение цен на проезд в автобусах и маршрутках

Соответствующее постановление, которым располагает УНИАН, сегодня вынес судья Олег Карплюк.

В суд обратился хмельничанин Иван Кульгук, который просит признать недействительным решение исполкома от 23 февраля 2017 года о подорожании проезда. Истец считает, что власть с нарушением процедуры и требований закона Украины о принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности подняла тарифы, что “принесет убытки жителям Хмельницкого и гостям”.

Рассмотрение дела по существу состоится 9 марта в 14.00.

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Постановление хмельницкого суда может быть обжаловано в апелляционным порядке в течение 5 дней.

Заместитель городского головы Андрей Бондаренко сообщил УНИАН, что судебное решение будет доведено до всех перевозчиков, и с 1 марта проезд повышаться не будет.

Со своей стороны, мэрия не планирует обжаловать решение Хмельницкого суда.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта стоимость проезда в автобусах и маршрутном такси Хмельницкого должна была увеличиться до 4 грн, в троллейбусах – до 2,5 грн.