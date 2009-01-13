До конца зимы закрыта дорога на ЮБК через Ай-Петри
04:50, 13 января 2009Общество
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Сообщает Управление ГАИ
В Крыму решено до конца зимы закрыть для всех видов транспорта участок дороги Бахчисарай – Ялта от водопада Учан-Су до села Соколиное и в обратном направлении.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.
Движение закрыто в связи с возможным сходом лавин и «неблагоприятными дорожными условиями».
Как сообщал УНИАН, 8 января на 51-м километре трассы Ялта-Бахчисарай сошли две снежные лавины и перекрыли движение. Велись работы по расчистке завалов.
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