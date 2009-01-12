Российский рубль упал до самого низкого значения за последние 6 лет на фоне продолжающегося снижения цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, сегодня рубль по состоянию на 14:00 мск упал на 1,7 % до 31,0533 рубля за 1 доллар. Всего с августа 2008 г. рубль по отношению к доллару снизился на 24%.

Bloomberg также отмечает, что падающие цены на нефть могут способствовать углублению экономического кризиса в России.