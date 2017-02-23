Киевсовет вернул городу пляж, который арендовал экс-"регионал" Ян Табачник

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующее решение сегодня на пленарном заседании поддержали 79 депутатов городского совета.

Отмечается, что земельный участок площадью 8,15 га в районе залива "Берковщина" решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет международной общественной организации "Международный творческий центр Яна Табачника" для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба "Честь имею".

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Это решение не учитывало заключение Государственного управления экологии и природных ресурсов и не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины. В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА прекратить договор аренды соответствующего земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина.

Однако в 2008 году, согласно следующим решениям, землю снова отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника".

«Такое решение препятствовало реализации планов территориальной громады Дарницкого района по созданию на этом участке парка "Берковщина". Поэтому Киевсовет расторг соответствующий договор аренды», - сообщили в пресс-службе.