Шахтеры в оккупированном Енакиево угрожают "властям ДНР" протестами – ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», шахтеры в оккупированном РФ Енакиево, угрожают «местным властям ДНР» возможностью проведения ряда протестных мероприятий.

Данное решение связано с закрытием и фактическим уничтожением 6 шахт, которые специализировались на добыче угля коксохимической группы и структурно входили в ГП «Орджоникидзеуголь».

Читайте такжеМинэнергоугля намерено повысить цену на добытый госшахтами уголь

Как сообщал УНИАН, по информации штаба блокады ОРДЛО, на сегодняшний день Алчевский металлургический комбинат (г. Алчевск, Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятие по добыче коксующегося угля для нужд металлургии «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.), которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории, остановили свою работу в результате блокады в зоне АТО.