Шахтеры в оккупированном Енакиево угрожают "властям ДНР" протестами – ИС

09:25, 23 февраля 2017
Общество
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Вследствие закрытия угледобывающих предприятий на оккупированной территории, растут протестные настроения среди шахтеров.

Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», шахтеры в оккупированном РФ Енакиево, угрожают «местным властям ДНР» возможностью проведения ряда протестных мероприятий.

Данное решение связано с закрытием и фактическим уничтожением 6 шахт, которые специализировались на добыче угля коксохимической группы и структурно входили в ГП «Орджоникидзеуголь».

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Как сообщал УНИАН, по информации штаба блокады ОРДЛО, на сегодняшний день Алчевский металлургический комбинат (г. Алчевск, Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятие по добыче коксующегося угля для нужд металлургии «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.), которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории, остановили свою работу в результате блокады в зоне АТО. 

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Теги: #ДНР#шахтеры#протесты