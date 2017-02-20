Одесский район Большой Фонтан показали с высоты птичьего полета (видео)

"На видео, множество одесситов вышли на прогулку у моря в минувшее воскресенье. С друзьями и семьями, парами и в одиночку горожане наслаждались потеплением и выходным днем. На видео видно, как застройщиками захватываются склоны и обширные территории у побережья против всех правил и норм", - пишет 048.ua.

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