Одесский район Большой Фонтан показали с высоты птичьего полета (видео)

13:09, 20 февраля 2017
Общество
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Пляж, одесситов и строения на 15-й станции Большого Фонтана снимали в минувшее воскресенье с беспилотника.

Скриншот видео

"На видео, множество одесситов вышли на прогулку у моря в минувшее воскресенье. С друзьями и семьями, парами и в одиночку горожане наслаждались потеплением и выходным днем. На видео видно, как застройщиками захватываются склоны и обширные территории у побережья против всех правил и норм", - пишет 048.ua.

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Теги: #Одесса