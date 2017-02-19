В Мариинском парке на месте гибели 5-х участников Революции достоинства открыт памятный знак

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в парк напротив Дома офицеров установлена памятная плита с фамилиями и портретами пятерых участников Революции достоинства, которые погибли 18 февраля 2014 года неподалеку от этого места.

На памятном знаке фамилии Сергея Шаповала, Александра Плеханова, Сергея Дидыча, Владимира Кищука и Игоря Сердюка.

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Напомним, в период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в Киеве 6,5 тыс. правоохранителей привлечены к охране правопорядка в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших Героев Небесной сотни.