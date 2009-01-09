В Житомире отключили горячую воду: давление газа недостаточное

В Житомире в связи с недостаточным давлением газа прекращена подача горячей воды населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО отметила на пресс-конференции, что в областном центре сложилась сложная ситуация с обеспечением города газом.

"Из-за снижения давления в газовых сетях и необходимости сохранения теплоснабжения прекращена подача горячей воды в жилые дома", - сказала В.ШЕЛУДЧЕНКО.

По ее словам, уровень проплат населения за потребленное тепло является недостаточным, поэтому В.ШЕЛУДЧЕНКО подчеркнула необходимость своевременного расчета за полученные услуги.

В.ШЕЛУДЧЕНКО объяснила, что ГК «Газ Украины» ставит достаточно жесткие условия перед потребителями - предоставляет лимиты газа только после полного погашения долгов и осуществление предоплаты.

Житомирский городской председатель также проинформировала, что задолженность населения города за природный газ составляет на 1 января этого года 7 млн. 906 тыс. грн., и отметила, что городская власть обратилась к житомирянам с просьбой до 20 января полностью рассчитаться за потребленное тепло.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года в начале отопительного сезона впервые за последние пять лет горячую воду начали получать почти все жители многоэтажек Житомира, где есть централизованное горячее водоснабжение.