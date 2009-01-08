Из хранилища в банке исчезли 2,5 млн. грн

Прокуратура Судака в связи с выявлением недостачи в одном из банков возбудила уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение путем злоупотребления служебным положением средствами в особо крупном раз мере).

В денежном хранилище судакского отделения одного из банков не досчитались 2,5 млн. грн., 50 тыс. долларов и почти 700 тысяч рублей.

Следствие выясняет, куда ушли средства банка, кто причастен к их незаконному изъятию.

Как отмечают в прокуратуре, круг подозреваемых лиц достаточно узок - доступ к хранилищу имело ограниченное число банковских работников.