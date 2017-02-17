Блокадники планируют перекрыть последний ж/д переход для поставок угля из "Л/ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Мариупольскую ветку (Мариуполь-Волноваха) будем закрывать», - сказал он, добавив, что все остальные три ж\д перехода через линию разграничения уже заблокированы, но все еще остается одна ж\д ветка, по которой уголь поступает из России на Луганскую ТЭС.

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Также он добавил, что ветка из России не соединена с украинской территорией. «Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду и будем ее расширять, выставлять посты на автодорогах», - отметил Виногродский.

Как сообщал УНИАН, ранее Виногродский заявлял, что активисты намерены перекрыть Бахмутскую трассу.