Организаторы рассказали, чего ждать украинцам и туристам во время недели Евровидения-2017 в Киеве

Об этом рассказал в интервью изданию "Новое время" исполнительный продюссер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд.

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"Киев ждет много гостей - шумных, веселых, жизнерадостных. Мы закроем для проезда несколько центральных улиц города, где создадим деревню Евровидения-2017. Там пройдут основные мероприятия между шоу, туда придут исполнители представлять свои песни - не только конкурсный, но и внеконкурсный репертуар", - рассказал Санд.

Кроме того, будут ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга. В специальных фанзонах будут установлены огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей.

"Мы красиво подсветим дома в городе - так, чтобы каждый понимал: здесь проходит Евровидение. А тематический дизайн с ожерельем будет вписан в городскую среду. Мы также создадим Евроклуб, где все аккредитован - ные медиа, фаны и другие заинтересованные гости смогут проводить время, в том числе на тематических вечеринках стран-участниц", - отметил он.

Главный продюссер заверил, когда все перечисленное соединится вместе, "вы почувствуете атмосферу Евровидения. Поверьте, вам понравится".

Полное интервью с исполнительным продюссером Евровидения читайте в свежем выпуске издания "Новое время"