Во Львове освятили храм, построенный воинами-афганцами

Как передает корреспондент УНИАН, руководство областной и городской власти, бывшие воины-афганцы и представители общественности - всего около 200 человек возложили цветы к памятнику «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг.» во Львове. На аллее возле памятника был выстроен почетный караул, церемонию сопровождало выступление военного оркестра. Собравшиеся держали транспаранты с надписями: «Герои не умирают» и «Из Львовщины погибли в Афганистане 118 человек; Небесная сотня – 21 человек, на востоке Украины во время АТО – 272 человека».

Состоялась совместная экуменическая молитва и общественное вече, во время которого почтили павших во время боевых действий на территории других государств.

После этого состоялось освящение воинского храма Сретения Господня Львовской архиепархии УГКЦ, сооруженного воинами-афганцами и капелланами Центра военного капелланства в память о павших в Афганистане, на Майдане и на востоке Украины. Храм построен возле памятника павшим воинам-афганцам. Сегодня в нем отслужили Божественную литургию.

Участники мероприятий возложением цветов и зажженными лампадками также почтили память генерала Сергея Кульчицкого, полковника Нацгвардии Андрея Соколенко, которые погибли в зоне АТО, героев Небесной сотни и участников АТО, которые похоронены на Лычаковском кладбище Львова.

Справка УНИАН. Храм Сретения Господня на улице Батуринской во Львове посвящен павшим в войне в Афганистане, на Майдане и востоке Украины. Строительство храма ведется усилиями воинов Львовской областной и городской организаций ветеранов Афганистана, участников АТО, других локальных войн, и пастырей Центра военного капелланства Львовской архиепархии УГКЦ.

За 2016 год ветеранам и капелланам удалось соорудить своды храма, выполнить основные работы: перекрыть крышу, утеплить потолок, установить окна, оборудовать отопление, положить пол. Возле храма построена колокольня, в которой будут проходить встречи с ветеранами Афганистана, участниками АТО, курсантами, военнослужащими и членами их семей.