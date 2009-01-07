Почти 5,5 миллиона человек участвовали в богослужениях на Рождество

6-7 января во всех регионах Украины почти 5,5 миллионов людей пришли в более 14 тысяч храмов, где состоялись богослужения по случаю Рождества Христового.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздничных культовых служений обеспечивали свыше 18,7 тысяч работников милиции и 830 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Нарушений общественного порядка во время праздничных богослужений правоохранители не допустили.