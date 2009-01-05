Грузия возобновляет поставки газа в Южную Осетию. Об этом сообщил глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. "Только что я получил информацию, что грузинская сторона готова возобновить поставки газа в Южную Осетию", - сказал А.Миллер. При этом он добавил, что Газпром поставляет газ для грузинских потребителей в полном объеме в соответствии с ранее заключенными контрактами.

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