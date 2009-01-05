В Калуше открыт ледовый Дворец спорта имени Степана Бандеры

В городе Калуш Ивано-Франковской области торжественно открыт ледовый Дворец спорта имени Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, это третий ледовый Дворец спорта в Украине, отвечающий мировым стандартам.

На церемонии открытия дворца министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что в настоящее время продолжается реализация государственной программы “Хоккей Украины”, согласно которой на протяжении 5 лет предусматривается строительство ледовых дворцов спорта во всех областях Украины. В целом в рамках программы в Украине запланировано построить 60 ледовых дворцов спорта.

Он напомнил, что первый такой дворец был построен в Донецке, второй - задан в эксплуатацию в начале декабря в Херсоне, третий - сегодня у Калуше, а четвертый запланирован к открытию 20 марта в Харькове.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, до конца года в Украине будут построены еще 12 таких ледовых арен.

После открытия во дворце состоялся матч между местными хоккейными командами.