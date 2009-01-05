Новый обвал гривни - в Новом году, передает 5 канал. В первый рабочий день 2009-го доллар США в сравнении с последним днем торгов в прошлом году подорожал на межбанковском валютном рынке - на 20 копеек, достигнув отметки в 8,25 (торги закрылись на значениях 8,05/8,20).

Максимальный же зафиксированный курс - 8 гривен 40 копеек за доллар. До такой же цены подорожала американская валюта и в обменных пунктах.

Такой прыжок курса доллара произошел после того, как новый президент США обнародовал свои планы по оздоровлению американской экономики. Из-за этого доллар набрал веса и по отношению к евро.