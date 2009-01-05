180 тысяч жителей Черновцов остались без воды

Почти 180 тысяч жителей Черновцов из-за аварии на водоводе остались без воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновецкого городского совета, из-за аварии на водоводе "Днестр-Черновцы" возле села Юрковцы Заставнивского района подача воды в Черновцы сегодня была приостановлена. Водовод обеспечивает централизованным водоснабжением почти 180 тыс. жителей областного центра (70% от общего количества населения).

"Черновцыводоканал" планирует завершить ремонтные работы на водоводе до конца суток.

Два других городских водовода находятся на реке Прут и обеспечивают питьевой водой около 70 тыс. жителей.