Куда ушел российский газ за минувшие сутки

За прошедшие сутки украинская газотранспортная система получила из Российской Федерации 315 млн. кубометров газа, использовав 41,8 млн. кубометров на его транзит.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Представительства Украины при ЕС с ссылкой на украинского оператора «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, по состоянию на 8 утра (по киевскому времени) 5 января украинская газотранспортная система получила от «Газпрома» за предыдущие сутки 315,0 млн. кубометров газа. Из них 273,2 млн. кубометров были транспортированы в страны-члены ЕС.

По данным «Укртрансгаза», 158,7 млн. кубометров были направлены в Словакию через Ужгородский терминал, 35,1 млн. кубометров – в Венгрию через терминал Берегово, 2,9 млн. кубометров – в Румынию через терминал Теково, 9,8 млн. кубометров – в Польшу через терминал Дроздовичи и 53,0 млн. кубометров – в Турцию и Западные Балканы через терминал Орловка.

Кроме того, в течение суток были транспортированы 13,7 млн. кубометров российского газа в Молдову.

На транспортировку 273,2 млн. кубометров газа в страны-члены ЕС было использовано 14,4 млн. кубометров российского газа, на функционирование компрессорных станций – 27,4 млн. кубометров.

Потребление газа в Украине в течение суток составляло 286,3 млн. кубометров, из них 61,2 млн. кубометров были обеспечены за счет внутренней добычи, 197,7 млн. кубометров – за счет поднятия газа из подземных хранилищ газа.