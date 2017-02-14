В Крыму заблокировали работу ряда украинских сайтов - журналистка

В Крыму заблокировали работу нескольких украинских сайтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

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"Интернет в Крыму. Зашла в кафе в центре Симферополя, подключилась к вай-фаю. Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.Реалии, сайт "15 минут", сайт телеканала "АТР" - заблокированы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, НАТО обвиняет Россию в усилении дезинформационной кампании против альянса после аннексии украинского Крыма.

"НАТО столкнулось с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - цитирует представителя НАТО Оану Лунгеску Reuters.

По ее словам, специальный сайт альянса зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах пропагандистских каналов Sputnik, RT и ряда других СМИ, подконтрольных Кремлю.