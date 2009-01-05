Еще 65 украинцев просят вывезти их с территории Сектора Газа

Еще 65 граждан Украины (22 взрослых и 43 детей) выразили желание эвакуироваться с территории Сектора Газа. 2 января из этого региона было эвакуировано 46 украинцев.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, согласно сообщению Посольства Украины в Государстве Израиль, общая численность украинских граждан, которые находятся на территории Сектора, может составлять до 400 человек.

По состоянию на 12.00 5 января еще 65 украинских граждан выразили желание эвакуироваться с территории Сектора. Вопрос о возможной эвакуации граждан Украины, которые проживают в указанной местности, прорабатывается Посольством Украины в Израиле с местными властями.

Случаев гибели украинцев в результате эскалации конфликта в Секторе Газа не зафиксировано.

Ситуация в Секторе Газа находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Государстве Израиль, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации, Посольствах в Хашимитском Королевстве Иордания, Арабской Республике Египет и в ДКС МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 января с территории Сектора Газа было эвакуировано 46 граждан Украины (13 взрослых и 33 детей), которые выразили желание вернуться на родину.

Израиль ведет военные действия против боевиков радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа уже вторую неделю подряд.