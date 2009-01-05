Евро резко падает к доллару

Сегодня на международном валютном рынке происходит быстрый рост американского доллара по отношению к евро. Максимальное значение этой валютной пары, зафиксированное в течение первых часов после открытия торгов, составило 1,3961 долл/евро. А по состоянию на 14.30 курс достиг отметки 1,3576 долл/евро, что на 2,7% ниже указанного максимума.

РБК