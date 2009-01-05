Завтра в Украине будет до 25° мороза

Завтра ночью в Украине будет до 20° мороза, днем – до 15°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 6 января будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в западных областях ночью небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, утром и днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, при прояснениях местами до 25° мороза, днем 10-15° мороза; на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

7-8 января в Украине переменная облачность. 7 января без существенных осадков, 8 января в Украине, кроме восточных областей, небольшой снег, мокрый снег, на крайнем юге с дождем. Ветер 7 января переменных направлений, 3-8 м/с, 8 января юго-западный и западный, 7-12 м/с. 7 января сохранится очень холодная погода с температурой ночью 15-20° (в восточных, местами в центральных, Сумской и Запорожской области 21-26° мороза), днем 6-11° мороза, на востоке до 17° мороза; лишь в западной части и на крайнем юге ночью около 10° мороза, днем 3-8° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем 0-3° тепла). 8 января в Украине, начиная с западных и северных областей, ощутимое ослабление мороза (днем на юге повышение температуры до 4° мороза - 1° тепла, в Крыму до 2-7° тепла).

9-10 января в Украине небольшой снег, лишь 9 января в западных и южных областях без существенных осадков. Температура 9 января ночью 11-17°, днем 4-10° мороза; на юге ночью 7-12°, днем 2-7° мороза; на юге Крыма ночью 0-5° мороза, днем 0-5°тепла; 8 января повышение температуры на 2-5°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18° мороза, днем 10-12° мороза; по области ночью 15-20° мороза, днем 10-15° мороза.

7-8 января в столичном регионе переменная облачность. 7 января сохранится очень холодная погода без существенных осадков, температура ночью 15-20°, днем 6-11° мороза (в Киеве ночью 16-18°, днем 7-9° мороза), ветер южный, 3-8 м/с; 8 января небольшой снег, мокрый снег, температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза (в Киеве ночью 7-9°, днем 4-6° мороза), ветер западный, 7-12 м/с.

9-10 января в Киевской области пройдет небольшой снег, лишь ночью 9 января без существенных осадков. Температура 9 января ночью 11-16°, днем 4-9° мороза; 8 января повышение температуры на 2-5°.