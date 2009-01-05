В Полтаве обокрали дом-интернат для сирот

В Полтаве неизвестные похитили новогодние подарки, приготовленные для воспитанников дома-интерната им. Н.Крупской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в милицию обратился одна из воспитателей интерната, которая сообщила, что в период с 30 декабря 2008 года по 3 января 2009 года в интернат проникли воры. Они проникли в одну из комнат, отжав решетку на окне и выбив стекло. С собой грабители унесли DVD-проигрыватель, электрочайник и детские новогодние подарки, которые сиротам передали из горисполкома.

Сумма убытка устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 ч.3 (кража) Криминального кодекса Украины.

Во время празднования Нового года на территории Полтавской области милиционеры охраняли общественный порядок в 26 населенных пунктах и не допустили ни одного правонарушения. За первый день 2009 года совершено 21 преступление, из них раскрыто 20.