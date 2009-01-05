В жилом доме Киева произошел взрыв: есть пострадавшие

11:38, 05 января 2009
Общество
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ЧП в Дарницом районе

В воскресенье, 4 января, в 01:29 в трехэтажном частном жилом доме в Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон.

В результате взрыва пострадали двое охранников здания. Их пришлось извлекать из-под завалов дома. Пострадавшими оказались жители Житомирщины, отец и сын 1957 и  1980 года рождения.  На момент взрыва рабочие спали в одной из комнат дома. Состояние потерпевших выясняется. Стало известно, что отец находится в крайне тяжелом состоянии, у него 80 % ожогов тела.

Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, взрыв частично повредил конструкции дома на площади 35 кв м.

Причина взрыва устанавливается. На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.

Кияни.обоз

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