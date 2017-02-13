В Одессе экс-милиционеров приговорили к 5 годам тюрьмы за вымогательство денег
Бывшие правоохранители требовали деньги в 2014 году у работника одного из районных подразделений Пенсионного фонда.
В Одессе Киевский районный суд приговорил двух бывших оперуполномоченных одесской милиции к пяти годам заключения за вымогательство денег. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Facebook.
Отмечается, что в конце 2014 г. сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, когда те пытались получить 5 тыс. долл. от работника одного из районных подразделений Пенсионного фонда за сокрытие информации о своей судимости.
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Суд признал милиционеров виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области правоохранители разоблачили два подпольных швейных цеха, в которых заставляли работать иностранцев-нелегалов.
«Нелегальные производства работали в Овидиопольском районе области, они изготавливали контрафактную одежду известных брендов, который реализовывали на одесских рынках», - отметили в УСБУ.