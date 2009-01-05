В столице Латвии убивают больше всех

Столица Латвии Рига возглавила список крупных городов Европейского союза, где происходит максимальное количество убийств, сообщает интернет-портал DELFI со ссылкой на доклад комитета ООН по наркотикам и преступности.

По данным ООН, в 2006 году в Риге на каждые 100 000 жителей приходилось 7,56 убийств. В Вильнюсе этот показатель составлял 5,8, Таллине - 5,3, Лондоне - 2,25, Варшаве - 2,11, Дублине - 3,02.

Меньше всего убийств на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Риме (0,96), Мадриде (1,18), Берлине (1,47) и Праге (1,69).

ООН проводило исследование более чем в 150 странах мира.

По данным исследования, больше всего убийств происходит в городах Южной Африки и Латинской Америки.