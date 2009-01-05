Украина может потерять целый ряд стратегических предприятий

Украина из-за внутренних политических споров может потерять контроль над собственной газотранспортной системой и рядом стратегических государственных предприятий, которые за газовые долги могут перейти под контроль новых владельцев.

Такое мнение в интервью УНИАН выразила президент Фонда региональных стратегических исследований (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

По ее словам, контролировать украинскую ГТС хотят не только россияне, а также предприниматели из США и Европейского союза, которые могут договориться между собой.

«Особенно настораживает сумма долга. Возможно, речь идет о транснациональном заговоре, в основе которого лежит сценарий провокации политического дефолта... А разменной монетой станет ГТС», - сказала эксперт.

«Более того, речь может идти не только о передаче иностранным инвесторам национальной ГТС, а о целом ряде стратегических предприятий, которые могут быть переданы иностранцам в счет погашения долга и его обслуживания», - прибавила аналитик.

М.ЛУЖИКОВА отметила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не пытаются совместно отстаивать украинские интересы в газовом споре с Россией, а пытаются заручиться поддержкой в РФ на следующих президентских выборах 2010 года.

«Вместо того, чтобы иметь общую позицию и играть на внутрироссийских противоречиях, они заключают договоренности с воюющими сторонами не столько по основному вопросу – газоснабжению - сколько по вопросам поддержки на будущих президентских выборах», - подчеркнула эксперт.

Она выразила мнение, что ситуация в Украине может стабилизироваться лишь после новых президентских выборов.

«Серьезно о решении украинской проблемы можно будет говорить только после завершения президентской кампании. А до того – и Украину, и Европу будет лихорадить», - сказала она.

Эксперт прибавила, что раньше представители США и РФ заявляли, что Украина самостоятельно не может поддерживать в нормальном рабочем состоянии национальную ГТС и предлагали передать ее под управление международным компаниям.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» требует от украинского «Нафтогаза» погасить долг за поставленный газ.

30 декабря «Нефтегаз» погасил свыше 1,5 млрд. долларов (которые одолжил у двух государственных украинских банков) долга и пытается обжаловать в суде необходимости уплаты свыше 600 млн. долларов штрафных санкций, начисленных швейцарским трейдером RosUkrEnergo, выступающим посредником поставок газа в Украину.

«Газпром» неоднократно предлагал создать международный газотранспортный консорциум для управления украинской ГТС при участии России, Германии и Украины.