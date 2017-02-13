Единственный украинский ледокол провел караваны судов по Азовскому морю

Первый караван в составе трех судов на выход из Мариупольского морского порта в Керчь-Еникальский канал был сформирован 7 февраля. Отправившись в рейс рано утром, караван во главе с ледоколом "Капитан Белоусов" достиг точки назначения уже после полудня того же дня, передает ЦТС.

Второй караван от Керчь-Еникальского канала был сформирован 8 февраля. В составе каравана было два судна, которые направлялись в Бердянский морской порт и 3 судна в Мариуполь. Из-за сильного ветра и сложных ледовых условий на подходном канале к Мариупольскому морскому порту суда благополучно заняли свои места у причалов уже поздно вечером.

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Отметим, что ледокол "Капитан Белоусов" был спущен на воду в 1954 году, таким образом, в текущем году судну исполнится уже 63 года. В ноябре минувшего года ледокол прошел испытания в Азовском море после проведенного ремонта - на базе Азовского судоремонтного завода на судне были отремонтированы танки питьевой воды, трубопроводы, насосы, электрооборудование, проведена покраска отдельных элементов корпуса.