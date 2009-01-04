Состояние горняков, застигнутых вспышкой метана, остается тяжелым

Состояние здоровья восьми горняков, пострадавших сегодня от вспышки метана на шахте им. Дзержинского (г. Дзержинск Донецкой области, ГП «Дзержинскуголь») оценивается как тяжелое.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, все пострадавшие горняки получили ожоги тела 2-3-й степени, ожоги верхних дыхательных путей, а также ожоговый шок.

Сейчас шахтеры находятся на лечении в Дзержинской центральной городской больнице.

По информации горноспасателей, вспышка метана на шахте произошла сегодня в 5.45 в тупиковой части западного полевого штрека на горизонте 1146 м.

В штабе уточнили, что ситуация на шахте находится под контролем.