Сандей Аделаджа: я рад, что милиция занялась своими обязанностями

Милиция допросила в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении деятельности финансовой компании "Кингс Кепитал" пастора церкви “Посольство Божье” Сандея АДЕЛАДЖУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Посольства Божьего", в пятницу, 2 января, около 14.00 пастору С.АДЕЛАДЖА была вручена повестка с просьбой явиться в следственное управление Главного управления МВД Украины в г.Киеве.

В управлении С.АДЕЛАДЖА сообщили, что он приглашен в качестве свидетеля по делу о компании "Кингс Кепитал". В кабинете следователя С.АДЕЛАДЖА находился без адвоката.

Как стало известно со слов С.АДЕЛАДЖА, во время беседы с ним сотрудники МВД относились к нему очень уважительно и с почтением. Около 20.00 С.АДЕЛАДЖА покинул здание следственного управления.

Комментируя вызов в следственное управление, пастор отметил: "Я рад тому, что милиция наконец-то решила заняться выполнением своих непосредственных обязанностей. Надо расследовать дело, а не делать кому-то выгодные политические заявления. Что касается обысков, то мы стараемся предоставлять сотрудникам милиции всю свободу действий. Нам нечего скрывать. Результаты обысков должны подтвердить нашу правоту, а всех скептиков лишить аргументов".

"Следственные мероприятия и судебные разбирательства, уверен, помогут мне как честному и уважаемому человеку, отстоять свое доброе имя", - подчеркнул С.АДЕЛАДЖА.

Ранее пастор «Посольства Божьего» неоднократно заявлял, что не причастен к созданию, управлению и финансовой деятельности компании «Кингс Кепитал».

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО ранее заявлял, что у него есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” С.АДЕЛАДЖА замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал».

Столичная милиция задержала руководителя финансовой компании «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве со средствами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления от почти 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал», не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

Он сообщил, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличными вывозились за пределы Украины. Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. долларов».