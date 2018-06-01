"Заслуженные" без заслуг

Среди всего сонма государственных наград в Украине, стоит выделить самый старый знак отличия в Независимой Украине – орден «За заслуги» (был утвержден взамен первой в Независимой Украине государственной награды – почетного отличия Президента Украины). Дело в том, что этот орден относится к списку особых отличий, которыми, за выдающиеся заслуги в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах деятельности, награждает непосредственно президент Украины. А также в том, что кавалерами ордена «За заслуги» являются едва ли не все беглые высокопоставленные украинские чиновники.

Так, экс-президент Виктор Янукович получил весь «пакет» ордена - III, II и I степени – еще будучи главой Донецкой областной государственной администрации. В одном ряду с «легитимным» стоит и еще один полный кавалер ордена - бывший премьер Николай Азаров. Сюда же можно добавить бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, который скрывается от украинского следствия, но при этом продолжает оставаться кавалером двух орденов «За заслуги» III и II степени.

Орден «За заслуги» III степени имеется и у «цезаря» Генеральной прокуратуры, экс-генпрокурора Виктора Пшонки. А его сын Артем, экс-народный депутат от «Партии регионов», получил два ордена «За заслуги» - II и III степени. Причем оба – «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины». Вклад этого деятеля «в развитие государства» не трудно оценить - в июле 2015 года Артем Пшонка был объявлен в розыск по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах.

Обошел своего патрона в вопросе «заслуг» и экс-первый заместитель Пшонки – Ренат Кузьмин, который с июня 2014 года находится в розыске. У него два ордена «За заслуги» - III степени «за весомый личный вклад в борьбу с преступностью, образцовое выполнение служебных обязанностей при расследовании резонансных уголовных дел» и II степени «за значительный личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности, защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

Вопросы о заслугах имеются не только к прокуратуре времен Януковича. Бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков, которого ГПУ объявила в розыск 19 декабря прошлого года, владеет двумя орденами «За заслуги» III и II степени.

В числе действующих кавалеров этой высокой украинской награды остаются также крымские перебежчики в стан врага. К примеру, у Павла Бурлакова – экс-первого вице-премьера крымского правительства – два ордена «За заслуги» ІІІ и II степени. В свою очередь, глава Верховного совета Крыма, «сливший» полуостров России, Владимир Константинов – полный кавалер ордена. Напомним, именно Константинов заявил о непризнании новой украинской власти и выступил за присоединение Крыма к России, подписал «международный Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию», получил российский паспорт и вступил в «Единую Россию».

Справедливости ради, стоит отметить, что тенденция с сохранением государственных наград у скандальных личностей, давно имеет место. К примеру, два ордена «За заслуги» II и III степени, а также «Именное огнестрельное оружие» есть у бывшего министра МВД Украины Николая Билоконя, который еще после «Оранжевой революции», дабы избежать уголовного преследования, сбежал в Россию, а сейчас и вовсе работает в министерстве юстиции РФ…

Таким образом, ряд кавалеров старейшей государственной награды Украины, по сути, давно утратили моральное право обладать орденом «За заслуги» перед этой страной. Но существует ли возможность лишить их этой привилегии?

Процедура без механизма

Принцип лишения государственной награды прописан в статье 16 Закона Украины «О государственных наградах». В документе говорится, что «в случае осуждения награжденного за тяжкие преступления по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, президент Украины может лишить его государственной награды…».

По словам адвоката ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Ивана Божко, опираясь на эту норму, теоретически, можно выделить три этапа в процедуре лишения государственной награды. Сначала за совершение тяжкого преступления суд выносит приговор человеку, который имеет государственную награду. «Согласно статьи 12 Уголовного кодекса Украины к тяжким относятся преступления, за который предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере более 10 000 необлагаемых минимумов граждан (170 000 грн) или лишение свободы на срок более пяти лет», - говорит адвокат. Далее суд подает представление главе государства о лишении осужденного госнаграды, и после этого президент принимает соответствующий указ.

Однако, среди имеющейся в открытом доступе судебной практики, случаи, когда суд воспользовался этой нормой, отсутствуют. «Более того, в действующем уголовном и уголовном процессуальном законодательстве, на сегодняшний день, нет четкой процедуры, устанавливающей порядок и случаи, в которых суд может внести президенту Украины представление о лишении государственной награды», – подчеркивает Божко.

По его словам, попытки исправить эту ситуацию и внести изменения в действующий Закон «О государственных наградах», конечно, предпринимались. «В частности, законопроектом №4352а от 23 июля 2014 года предлагалось расширить круг инициаторов перед президентом вопроса о лишении государственных наград, предоставив соответствующее право политическим партиям, общественным организациям, трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций, а также народным депутатам Украины. Кроме того, предлагалось дополнить перечень оснований для лишения государственных наград: совершением посягательства на территориальную целостность Украины, публичным высказыванием в поддержку сепаратизма, иными поступками, подрывающими авторитет Украины на международной арене», – напоминает он.

К сожалению, документ так и не был принят, поскольку в ноябре 2014 года был отозван его же авторами. А после парламентских выборов, похоже, перерегистрировать законопроект было недосуг – страну «накрыли» другие реформы, и руки до такой мелочи, как госнаграды, у депутатов просто не дошли.

В этой связи, хочется верить, что суд над беглым Януковичем, который, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, вот-вот начнется и будет «с марта на экранах всей страны», поставит точку не только над «историей диктатуры» и позволит «конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом», но и сделает-таки представление к Порошенко о лишении Януковича государственных наград Украины. В конце концов, экс-президент подозревается в совершении преступлений, которые относятся к разряду тяжелых и особо тяжелых - государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны.

Награды для агрессора

К слову, о представителях власти страны-агрессора – России. Украинским орденом «За заслуги», «за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений», почему-то были отмечены постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов и бывший директор ФСБ РФ Сергей Степашин.

Но если у этих деятелей по одной государственной награде Украины, то эстрадный певец и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон, известный своей антиукраинской позицией, - полный кавалер украинского ордена «За заслуги». Первые две степени в далеком 2000-м и 2002-м годах ему присвоил президент Украины Леонид Кучма, а последней, высшей степени, он удостоился благодаря Януковичу – в июле 2012 года – «за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Донецкой области, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 80-летия образования области».

«С государственными наградами у нас – беда. Государство 25 лет находилось в состоянии анабиоза и относилось к государственным наградам не как к выдающейся заслуге человека перед всем народом, а как к дополнительному ритуалу награждения друг друга «на День Рождения», – подчеркивает юрист Виталий Коломиец.

По его словам, учитывая, что множество званий, орденов и медалей – наследие советской геральдической системы, закон о госнаградах прописывался, по сути, «в одну сторону, поэтому процедуры лишения званий не выписаны». «Раньше какие-либо награды выдавали исключительно для дополнительного статуса или дополнительных начислений (определенные награды были связаны с дополнительными финансовыми обязательствами государства). И никто не мог подумать, например, что «Народный артист Украины» пойдет против Украины», - говорит юрист.

Поэтому и получается, что среди регалий Кобзона, открыто поддерживающего «ДНР» и «ЛНР», за что СБУ внесла его в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины, есть как звание «Народный артист Украины», так и недоразумение в виде «звания» «Народный артист Донецкой народной республики». Выглядит это, конечно, дико.

Ложкой меда в этой бочке дегтя выглядит, разве что, тот факт, что Кобзон лишь до недавнего времени оставался «почетным гражданином» немалой группы украинских городов: благодаря усилиям местных активистов, большинство украинских населенных пунктов лишило российского депутата и певца этого звания. Так, в марте 2014 это сделал город Кобеляки, в сентябре – Днепр (тогда еще Днепропетровск), в ноябре – Полтава. В январе 2015 – Краматорск.

Но особенно циничным в теме украинских высших государственных отличий, выданных отъявленным имперцам из России, выглядит тот факт, что президент РФ Владимир Путин – обладатель одного из самых старых отличий в Независимой Украине - «Именного огнестрельного оружия». В октябре 2010 года он получил эту государственную награду из рук Януковича. Его вечного соратника – премьера РФ Дмитрия Медведева Янукович облагодетельствовал этим же отличием дважды – в 2010 и в 2011 годах (Медведев тогда как раз исполнял обязанности царя – был президентом РФ).

Впрочем, Янукович раздавал именное оружие не только президентам из-за поребрика. Дважды – в сентябре и декабре 2010 года – этого отличия удостоился, например, мэр Москвы Сергей Собянин.

Конечно, по факту, именное оружие назад не заберешь, да и смысла в этом мало, однако лишить руководство России государственных наград Украины было бы правильно. Но недостатки действующего закона «О государственных наградах» распространяются и на эти награды. «Конечно, можно выдать указ президента Украины о лишении награды, его даже проведут по реестрам. Однако без соответствующего закона, правового основания у такого указа не будет, а, значит, будут основания его обжаловать», – говорит юрист Виталий Коломиец.

Решить эту проблему, подготовив качественные изменения в закон «О государственных наградах», стоит хотя бы потому, чтобы не оставлять таких вот «орденоносцев» в одном ряду с людьми, которые действительно достойны в Украине государственного признания.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская