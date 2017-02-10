Порошенко: Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

«Последние копейки весь украинский народ отдавал на то, чтобы построить новую, сильную, мощную армию, и нам это удалось, и последние события в Авдеевке ярко это продемонстрировали. Огненный шквал крупнокалиберной артиллерии, систем залпового огня БМ 21 «Град», которые били и по позициям наших воинов и по мирным домам Авдеевки... Ничего у них не получилось. Железная, как они называют, «черная» 72-га бригада продемонстрировала лучшие особенности украинских Вооруженных сил», - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, «когда Украина объединена, она способна защитить себя против любого агрессора, даже против РФ, которая имеет самую большую и самую сильную армию на континенте, выделяет в 10 раз больше военного бюджета и выделяла во все времена своего существования».

«Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение мощнейших реформ», - сказал Порошенко.