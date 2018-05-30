Что ждет маленького украинца в 2009-м?

Автомобильный рынок: в моде российские ВАЗы и “китайцы”, рынок жилья: “гостинки” дешевле двадцати тысяч у.е., хороший урожай для следующего года... УНИАН решил поинтересоваться у экспертов, что ждет украинцев в 2009 году в наиболее “чувствительных” для каждой семьи сферах. Что будет с жильем, едой, инфляцией, автомобилями, курсом доллара. Мы намеренно избегали прогнозов относительно коалиции и будущей конструкции власти, считая, что в ближайший год игры политиков никак не повлияют на жизнь “маленького украинца”.

Слова “отечественный производитель” и “отечественный автомобиль” не следует употреблять вообще...

Эксперты считают, что в следующем году рынок уменьшится наполовину, изменится доля рынка у разных игроков автомобильного рынка. Прогнозируют, что больше всего снизится доля продажа автомобилей Д-класса (вместительные, преимущественно седаны и универсалы для европейского среднего класса, где свободно могут разместиться четверо-пятеро людей) и Е-класса (средне- и полноразмерные автомобили для высшего класса). Но вряд ли упадут продажи автомобилей премиум-класса, прогнозирует Валерий Яремчук, обозреватель автомобильного рынка. Те, у кого есть деньги, будут покупать дорогие машины.

Существенно увеличится доля недорогих машин низшего ценового сегмента, это ВАЗы и китайские автомобили. Кроме того, что у них благоприятная цена, они делают интересные кредитные предложения. Например, если покупатель платит половину стоимости автомобилю, то на остальные ему сама кампания дает кредит на два года под 5 процентов годовых. На новые иномарки подняли акциз, да еще их будут ввозить по квотам, поэтому цены на них повысятся. Людям нужно на чем-то ездить, а автомобили стареют и ломаются, поэтому на этом фоне даже российские ВАЗы будут иметь спрос.

По мнению, обозревателей автомобильного рынка, слова “отечественный производитель” и “отечественный автомобиль” не следует употреблять вообще. Потому что отечественному покупателю безразлично, где собирается автомобиль, у нас или за рубежом. Потому что даже собранные здесь, стоят так, будто их собирали в Европе. Отечественный производитель – это, с точки зрения потребителя, крупный частный предприниматель, который мечтает заработать не хуже, чем иностранный производитель, предлагая при этом не всегда лучший товар.

Рынок труда: безработных будет от трех до пяти миллионов, в авангарде - металлурги и химики

В ходе годовой итоговой пресс-конференции Президент Виктор Ющенко отметил, что на сегодня в Украине зарегистрировано около 670–700 тысяч безработных, а по оценкам экспертов уровень безработицы к концу следующего года может достичь 9%.

Этот прогноз разделяет и министр труда и социальной политики Людмила Денисова. “Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 6,2% в первом полугодии текущего года до 9% в следующем году”, – заметила она. По прогнозам Минтруда, в 2009 году в службу занятости обратятся от 2,9 до 3,2 млн. человек. “Больше всего пострадают отрасли, зависимые от экспорта, – это металлургическая и химическая. Поскольку останавливается строительство, то и эта ветвь пострадает”.

В оппозиционном правительстве под председательством Януковича прогнозируют, что уровень безработицы в Украине 2009 года может составлять даже 15%. “Оптимистический прогноз роста безработицы - это 8%, пессимистический – 15%”, - сообщила министр экономики оппозиционного правительства Ирина Акимова.

Перед перспективой оказаться с работой, но без денег стоят работники бюджетной сферы. “Несбалансированное перераспределение бюджетных средств, заниженный уровень инфляции, заложенный в госбюджет-2009, может привести к тому, что в июне в бюджете просто закончатся деньги, и все бюджетники будут сидеть без зарплаты” – утверждают в комментариях УНИАН некоторые эксперты. Но во всяком случае, уже сегодня очевидно, что хотя бы один прогноз не сбылся. Звучала мысль, что кризис погонит украинских гастарбайтеров домой. Но работники пока не спешат возвращаться. Для них лучше иметь в Европе свои 800-1000 евро, пусть и с повышенными ценами, чем получать здесь копейки.

Ипотека мерзнет, цены на жилье падают... УНИАН на протяжении двух последних месяцев отслеживал ситуацию на рынке жилья. И специалисты ассоциаций недвижимости честно признавались, что количество соглашений о покупке квартир упало на 80 процентов, правда осторожно при этом замечали, что цены на квартиры упали лишь на 10, в отдельном сегменте на 20 процентов. Но, думаем, что лучшей иллюстрацией состояния рынка жилья служит тот факт, что две недели назад в столице выставлялась однокомнатная квартира за 25 тысяч долларов.

На момент написания материала на одном из сайтов агентств недвижимости была выставлена однокомнатная “гостинка” на Троещине за 110 тысяч гривен. То есть уже к концу декабря цены по некоторым сегментам жилья упали вдвое. При этом специалисты банков довольно скептически расценивают вариант оживления ипотеки, говоря, что вряд ли будет реально восстановить прежние объемы долгосрочного долларового кредитования под залог жилья. Но среди банковских услуг будет присутствовать гривневое кредитование на потребительские цели, поэтому, если существующий высокий процент не напугает покупателя, то купить свою квартиру можно будет, скажем, взяв у банка деньги на ремонт родительской вместе с несколькими (несколькими десятками?) других потребительских кредитов. Правда, и сроки их погашения будут существенно отличаться от приемлемых для ипотеки.

По прогнозам экспертов, пик падения цен на жилье придется на лето 2009 года.

Что будет с гривней в 2009 году? В Госбюджете на следующий год значится показатель курса: 7,5 гривни за доллар. Эксперты не очень увеличивают это показатель, они считают возможным сохранить курс в рамках 8 гривен, при нескольких условиях. Если политика НБУ будет понятной и прозрачной, если антикризисные законы реально будут защищать внутренний рынок, если будут плодотворно проведены газовые переговоры с Москвой. По крайней мере так утверждал Петр Порошенко, которого называют одним из вероятных кандидатов на должность председателя НБУ.

Есть и внешнеэкономические основания, чтобы курс гривни укрепился по отношению к доллару: на мировых рынках есть дополнительные доллары, правительство Соединенных Штатов сегодня предпринимает много дополнительных шагов по рефинансированию всех задолженностей, также рефинансирует долларами все рынки валют. А это, в свою очередь, стимулирует рост цен на сырьевые товары, в том числе и на металл, заметил экономист Борис Кушнирук. В связи с этим прогнозируют возможный рост поступления иностранной валюты на украинский рынок, что создаст объективные основания для укрепления гривни и падения доллара. Вот такие оптимистичные прогнозы... а на сегодня, 31 декабря, официальный курс: 7,7 гривни за доллар, в обменных пунктах наличный доллар стоит до восьми гривен.

Сельское хозяйство: урожай обещает быть добрым Между терминами «аграрный производитель» и «пекарь» (или мясник, или продавец готовых продуктов) огромная разница. У пекарей, и производителей колбас, равно как и у продавцов продуктов все будет хорошо, их кризис не коснется. До тех пор, пока в бумажнике будут оставаться хоть какие-то деньги, люди будут покупать еду, поддерживая материально и того, кто сделал это на своем заводе и того, кто продал этот продукт в своем магазине.

А как сложатся дела у тех, кто поставляет сырье для перерабатывающих заводов, у самих аграрных производителей? Мы решили поинтересоваться у аграриев, каким они видят для себя будущий год.

Те сельскохозяйственные производители, до которых мы дозвонились, сказали, что урожай в 2009 году обещает быть хорошим. Но при существующем комплексе проблем, крестьян это не очень радует. Потому что уже сегодня тонна зерна стоит 500 гривен, а с 2008 года в «закромах родины» осталось двадцать миллионов тонн прошлогоднего урожая. Эти факторы жмут на рынок, и закупочная цена на зерно в 2009 году может быть слишком низкой для аграриев, прогнозирует председатель крупного сельского кооператива Геннадий Новиков.

Интересно, что все аграрии просят у государства не миллиарды гривен дотаций, а обеспечить строительство новых элеваторов, терминалов, одним словом – ворота, через которые сами аграрные производители, а не зерновые трейдеры, сидящие чуть ли не в каждой парламентской фракции, могли бы продавать излишки продукции.

Также аграрные производители пожелали, чтобы все министерство сельского хозяйства закрылось и поехало искать рынки для аграрной продукции.

Станем ли мы счастливее в 2009 году?

Во время экономического кризиса люди не становятся более счастливыми. Но украинцы и без кризиса - самая пессимистичная нация в Европе. Впрочем, нам кажется, что несмотря на свою склонность жаловаться по любому поводу, украинцы могут организоваться и умеют работать. И как бы было хорошо, если бы мы просто решили для себя: никакой кризис, никакие политические перипетии, никакие ющенки, тимошенки, януковичи не испортят нам настроение, ни новогоднее, ни на весь год. Власть может разочаровать, работодатель может лишить премии, но никто не в состоянии лишить нас возможности реагировать на это так, как мы захотим, и делать правильные выводы из собственных ошибок. Поэтому, будем ждать, что все прогнозы для Украины будут развиваться лишь по оптимистическим сценариям, и никакие плохие новости не будут иметь существенного влияния, по крайней мере, на наш собственный жизненный сценарий. Потому что мы хорошо понимаем, что жизнь - уже сама по себе прекрасный подарок.

Анна Ященко, Маша Мищенко, Елена Перегуда