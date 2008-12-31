Где украинцы собираются встречать Новый год (опрос)

Большинство украинцев (78%) планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи и друзей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг».

13% планируют встретить Новый год в гостях - у друзей, знакомых, родственников. 3% - на центральной площади своего города, села, где стоит новогодняя елка. 3% - в ресторане, кафе, баре, ночном клубе. 1% - на курорте, на базе отдыха в Украине, 1% - за рубежом.

В то же время около половины украинцев (52%) в одинаковой степени любит дарить и получать подарки, 23% больше любят дарить подарки, 18% - больше любят получать подарки.

На вопрос, что бы вы хотели получить в подарок от Деда Мороза 14% хотят здоровья, 9% - денег (повышение дохода, стипендии, пенсии, заработной платы), 8% - технику (компьютер, стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, морозильную камеру, домашний кинотеатр, пылесос), 7% - транспортные средства и запчасти (лодка с мотором, машина, надувная лодка), 5% - свободы, спокойствия, счастья, стабильности, любви, благополучия семьи, благосостояния, 4% - мелкую технику (мобильный телефон, электробритву, фен, видеомагнитофон, кухонный комбайн, швейную машину, электродрель), еще 4% хочет стабильности в стране, политической стабильности, лучшей жизни, 3% - хорошую работу, повышение, еще 3% - недвижимость (квартира, дом), еще 3% - одежду (шубу, дубленку, рубашку, шаль, халат), обувь, сумка, 2% - что-то от души, сюрприз, 2% - туристическую путевку, 2% - ювелирные изделия, 2% - парфюмерию, косметику, 2% - еду, праздничный ужин, алкоголь, 1% - игрушки и сувениры, 1% - предметы быта, 1% - хорошее настроение, улыбку, 1% - мебель, 0,6% - большую любовь, хорошую жену.

В то же время, 15% планируют дарить на Новый год своим близким людям еду (конфеты, кофе, чай, фрукты, колбасу, мясо, торт), праздничный ужин, алкоголь. 13% - игрушки и сувениры, 8% - мелкие подарки, 6% - деньги, 5% - парфюмерию, косметику, 3% - одежду, обувь, сумки, 2% - технику, 1% - предметы быта, 1% - что-то чрезвычайное от души, 1% - ювелирные изделия, 1% - свободу, спокойствие, счастье, стабильность, любовь, благополучие семьи, благосостояние, 1% - мелкую технику, 0,3% - большую любовь, хорошую жену.

Кроме того, 24% планируют расходы на подарки до 100 грн., 21% - от 101 до 200 грн., 23% - от 201 до 500 грн., 9% - от 501 до 1000 грн., 5% - от 1001 грн. и больше, 5% - ничего не планируют тратить.

Опрос проводился с 8 по 20 декабря 2008 года. Всего опрошены 2097 респондентов. Погрешность выборки составляет 1,31-2,18%.