Новогодняя ночь в Украине будет морозной

1 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только днем в северных областях пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Температура ночью составит 8-13° мороза, в Карпатах местами 15-18° мороза; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0; в Крыму ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

2-3 января также без существенных осадков, только 2 января на крайнем юге, днем 3 января в северных областях небольшой снег, мокрый снег (в Крыму мокрый снег с дождем, слабый гололед). На дорогах гололедица. 2 января на юге местами туман.

Температура ночью 2 января 6-11° мороза, 3 января в Украине, кроме западных областей, снижение до 10-15°, на Левобережье местами 20-23° мороза; днем 5-10° мороза, на Закарпатье около 0° (2 января в южных областях 1-6° мороза, 3 января в восточной половине 9-14° мороза); в Крыму 2 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла, 3 января в течение суток 3-8° мороза, на Южном побережье Крыма около 0°.

4-5 января синоптика также не прогнозирует существенных осадков. Температура ночью 7-13° мороза, в восточных, местами центральных областях, Приазовье, Карпатах и Прикарпатье 12-18°, при прояснениях до 20-23° мороза; днем 3-9° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

6-10 января сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 6-12°мороза, днем 4-10° мороза; 7 января возможно усиление мороза ночью до 15-22°, днем до 8-13°.

Завтра в Киеве и области днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.

2-3 января облачно с прояснениями, без существенных осадков, только днем 3 января ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 2 января 6-11° мороза, 3 января снижение до 10-15° мороза; днем 5-10° мороза.

4-5 января в столице и области без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.