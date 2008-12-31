МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Палестину
10:38, 31 декабря 2008Общество
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За четыре дня в Газе погибли 384 человека
В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Секторе Газа Министерства иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Палестинскую Автономию до нормализации ситуации в данном регионе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.
С целью оперативного информирования о развитии ситуации в Секторе Газа в МИД создана „горячая телефонная линия” по номеру 238-16-57.
Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. За четыре дня бомбардировок в Газе уже погибли 384 человека и 1750 ранены.
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