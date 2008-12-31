МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Палестину

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Секторе Газа Министерства иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Палестинскую Автономию до нормализации ситуации в данном регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

С целью оперативного информирования о развитии ситуации в Секторе Газа в МИД создана „горячая телефонная линия” по номеру 238-16-57.

Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. За четыре дня бомбардировок в Газе уже погибли 384 человека и 1750 ранены.