«Газовое банкротство» Украины создаст проблемы Германии

Оппозиция в Германии обеспокоена очередным газовым противостоянием между Киевом и Москвой. «Газовое банкротство» Украины может привести и к увеличению энергозависимости Германии, отмечает, в частности, либерал Маркус Ленинг.

Комментируя нынешний украинско-российский газовый спор, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Ленинг считает, что однозначно речь идет о давлении на Украину и на Европу. «Я отношусь с большим недоверием к заверениям о том, что этот газовый спор не принесет проблем со снабжением газа вЕвропу и, в частности, в Германию», - сказал Ленинг в интервью «Немецкой волне».

Депутат не ставит под сомнение право Москвы на рыночную цену и также убежден, что за газ нужно платить. Но резкое повышение цены во много раз не отвечает договоренностям о постепенном переходе на рыночные расчеты. Накануне «Газпром» заявил, что с нового года Украина должна была бы платить 418 долларов за тысячу кубометров. Такой ход, по мнению Ленинга, может свидетельствовать о политической сути «газового вопроса». «У меня есть ощущение, что «Газпром» использует газовый спор как рычаг, чтобы одним махом установить очень высокую цену, которую Украина не сможет заплатить», - сказал он.

По мнению представителя немецких либералов, «газовое банкротство» Украины неминуемо приведет к тому, что энергозависимость Германии от снабжения российского газа еще больше вырастет. Поэтому, убежден Ленинг, во-первых, Европейскому союзу стоит усилить давление на Россию, чтобы Москва ратифицировала так называемый «Договор к энергетической хартии», который будет обязательным для выполнения независимо от украинского фактора.

А второе, о чем, по мнению Ленинга, должна была бы позаботиться Европа, - это ускорение процесса строительства альтернативного газопровода «Набукко». По словам немецкого депутата от Свободной демократической партии, кроме сугубо экономической выгоды, это не позволит Москве и в дальнейшем использовать ценовой фактор для давления и на Украину, и на Европу.