Фильм «Терминатор» признали культурным достоянием США

Библиотека Конгресса США включила фильм Джеймса Камерона "Терминатор" (1984) в список 25 фильмов, признанных в 2008 году культурным достоянием страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Низкобюджетный блокбастер, снятый всего за 6,4 миллиона долларов, стал одним из самых известных фильмов в истории кинематографа, а Арнольд Шварценеггер, исполнивший в нем роль киборга из будущего, приобрел мировую славу и стал одним из символов голливудского кино. Позднее были сняты два сиквела "Терминатора": "Teрминатор II: судный день" (1991) и "Терминатор III: восстание машин" (2003), а также телесериал "Терминатор: хроники Сары Коннор" (2008). Еще один фильм "Терминатор IV: да придет спаситель" выйдет в прокат в 2009 году.

Ежегодно Библиотека Конгресса США отбирает для своих фондов по 25 фильмов, представляющих историческую, культурную или эстетическую ценность. В 2008 году наряду с "Терминатором" в список вошли такие фильмы, как "Человек-невидимка" (1933), "Асфальтовые джунгли" (1950), "Лицо в толпе" (1957), "Хладнокровно" (1967), "Избавление" (1972) и другие.

В общей сложности в фильмохранилище находится 500 фильмов. Для них создаются специальные условия хранения и регулярно проводятся реставрационные работы, чтобы, насколько это возможно, сохранить пленку в первозданном виде.